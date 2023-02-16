Стал известен убийственный курс доллара на неделю: аналитик развел руками – виновата цена на нефть

Доллар в последние дни уверенно ползет на торгах Мосбиржи вверх, Центробанк тоже устанавливает потолок уже выше 73 рублей. Цифра безрадостная, но с ней россиянам придется смириться.
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Валюта США в ближайшие дни не будет терять своих позиций, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
На неделе доллар продолжит свое укрепление и дальше. Главные факторы того – ожидания сокращения нефтегазовых доходов России на фоне западных санкций.
В результате доллар будет торговаться по курсу 72-75 рублей.
Источник: primpress.ru.