Стал известен убийственный курс доллара на неделю: аналитик развел руками – виновата цена на нефть

Валюта США в ближайшие дни не будет терять своих позиций, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

На неделе доллар продолжит свое укрепление и дальше. Главные факторы того – ожидания сокращения нефтегазовых доходов России на фоне западных санкций.

В результате доллар будет торговаться по курсу 72-75 рублей.

Источник: primpress.ru.