Только одна таблетка – и просто добавьте воды: кухонные полотенца отстираются сразу!

Больше всех на кухне достается полотенцам и прихваткам. Это первые помощники хозяйки не только во время готовки, но и при других обстоятельствах – разбрызгался жир из сковородки, пролился суп, грязь от картофельных очистков осталась, и все это быстро оказывается на полотенце. Отстирать такое не под силу даже самым разрекламированным и дорогущим средствам.

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Однако, есть средство, которое быстро справится с загрязнениями. Достаточно одной таблетки, чтобы пятна и жир отстали и исчезли с ткани. Возьмите пол-литра воды, растворите посудомоечную таблетку и замочите в получившемся растворе полотенца и прихватки на час. А потом постирайте привычным способом.

По материалам сайта Pensnews