Неизбежно: эти два продукта будут только дорожать – пора делать запасы

Сразу два продукта вырастут в цене, и подорожание уже началось. Причем, зашкаливающими цены будут во всем мире. Так что пришло время делать запасы. Речь идет о сахаре и апельсинах.

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Как сообщила сайту «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, подорожание сахара и апельсинов связано с ростом спроса и падением производства. Неурожай фруктов в странах-импортерах Бразилии и США и грядущий дефицит неизбежно отразятся на ценнике цитрусовых.

С сахаром не менее плачевная ситуация. В мире он дорожает из-за роста цены на бензин в Бразилии – из-за этого люди переходят на биотопливо, и именно сахарный тростник необходим при его производстве. Судя по прогнозу, пока есть возможность и цена позволяет, стоит им запасаться впрок.