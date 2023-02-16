«Гоните их прочь»: Глоба 16 февраля обратился к людям с предупреждением

Текущая неделя февраля, с 13 по 19 числа, близится к своему финалу. Она непростая, несет взрывные сюрпризы, как выразился астролог Богдан Глоба. И важно в эту семидневку быть собранным как никогда – и морально, и физически. В четверг, 16 февраля, Глоба-младший обратился к подписчикам с предупреждением – в новый день расслабиться тоже не получится.

«Вдумчивый четверг несет слегка «тягучую» энергию. Не перенапрягайте себя. Если вдруг напали чувства тоски и одиночества, то гоните их прочь», - посоветовал Глоба в своем Telegram-канале.

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