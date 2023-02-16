Кругленькая сумма: москвичи назвали необходимую для покупки квартиры мечты сумму

Жители Москвы назвали необходимую для покупки квартиры мечты сумму. Два известных интернет-сервиса провели исследование. Респондентами стали 3000 россиян, в том числе из столицы.

Итак, москвичам необходимо 18,4 миллиона рублей для покупки идеальной квартиры. При этом в целом по стране средняя цена за жилье мечты составляет 12,9 миллиона рублей.

Аналитики также отметили, что мужчинам для покупки недвижимости достаточно 12,3 миллиона рублей, а женщинам — 13,4 миллиона рублей.