Кругленькая сумма: москвичи назвали необходимую для покупки квартиры мечты сумму

Жители Москвы назвали необходимую для покупки квартиры мечты сумму. Два известных интернет-сервиса провели исследование. Респондентами стали 3000 россиян, в том числе из столицы.
Итак, москвичам необходимо 18,4 миллиона рублей для покупки идеальной квартиры. При этом в целом по стране средняя цена за жилье мечты составляет 12,9 миллиона рублей.
Аналитики также отметили, что мужчинам для покупки недвижимости достаточно 12,3 миллиона рублей, а женщинам — 13,4 миллиона рублей.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кроме того, исследователи отметили разницу между жителями разных регионов России. Граждане, проживающие в регионах, в среднем указывали сумму в 10,5 млн рублей.