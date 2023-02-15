Неожиданная новость: россиянам рассказали о внезапном подорожании авиабилетов в эконом-классе

Авиабилеты в эконом-классе в России резко подорожали за неделю. Как подчеркнули в Росстате, их стоимость увеличилась сразу на 6%.
Как уточняется, такое неожиданное подорожание связано это с ростом инфляции. Другой причиной могли стать антироссийские санкции. Из-за подорожания авиаперевозок в стране выросли цены на продукты питания, в том числе на фрукты и овощи, сообщает Monavista.
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В свою очередь, в Министерстве экономики подчеркнули, что в 2023 году году инфляция достигнет 5,5%, в ближайшие месяцы возможно увеличение до 4%.
Ранее сообщалось, что в прошлом году стоимость билетов на самолеты достигла своего максимума. Согласно данным Росстата, цены на перелеты поднялись на 11%. На это повлияли удорожание топлива и непростая ситуация с флотом, а также рост процентных ставок. К слову, в 2023 году нет предпосылок для снижения цен на услуги авиакомпаний.