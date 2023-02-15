Будет как новенькая: названо народное средство, которое уберет любой налет на ванне

Ванна

Ванна. Фото: Global Look Press

Данное средство поможет придать ванне привлекательный вид.

На ванне, особенно старой, очень часто можно заметить серый или желтый налет. Иногда его бывает очень сложно оттереть. Справиться с ним поможет народное средство. Оно является натуральным и безопасным.

Итак, чугунную ванну можно отчистить до блеска с помощью цитрусовых: апельсина, лимона или грейпфрута. Выбранный фрукт нужно разрезать пополам и хорошо натереть одну часть поваренной солью.

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Такой специфической губкой необходимо как следует протереть наиболее загрязненные места. Остатки соли и сока стоит смыть чуть теплой водой, передает портал «Белновости».

Нужно подчеркнуть, что этот метод подходит только для чугунных ванн. Акриловое покрытие только испортится от соли.

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