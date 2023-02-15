«Викинг» нагрянет в столицу: москвичей предупредили о сильных снегопадах в ближайшие дни

Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающихся снегопадах. О погоде на ближайшие дни в столице рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

«Москву засыплет циклон "Викинг". Снег начнется в субботу во второй половине дня и с перерывами будет идти до вторника. Самый сильный снег, причем с метелью в ночь на воскресенье», - уточнил метеоролог.

По его словам, всего может намести до десяти сантиметров свежего пушистого снега.