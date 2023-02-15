«Викинг» нагрянет в столицу: москвичей предупредили о сильных снегопадах в ближайшие дни

Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающихся снегопадах. О погоде на ближайшие дни в столице рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.
«Москву засыплет циклон "Викинг". Снег начнется в субботу во второй половине дня и с перерывами будет идти до вторника. Самый сильный снег, причем с метелью в ночь на воскресенье», - уточнил метеоролог.
По его словам, всего может намести до десяти сантиметров свежего пушистого снега.
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Шувалов также предупредил о скачке атмосферного давления с пятницы по воскресенье. Метеоролог предположил, что оно «просядет почти на 25 миллиметров ртутного столба».