Совсем скоро: в ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

В ВОЗ уверены, что конец пандемии коронавируса наступит в 2023 году. Ученые также считают, что у мировых правительств есть все возможности для завершения данного процесса.
«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии COVID-19 в этом году», - подтвердил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.
По его словам, число случаев заболевания и количество смертей от ковида снизилось во всем мире в феврале 2023 года. Но их все еще достаточно много, учитывая инструменты для борьбы с COVID-19, имеющимися в распоряжении.
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Ранее сообщалось, что на данный момент коронавирус мутирует, и каждая его последующая мутация становится заразнее предыдущей. Однако в этом процессе есть и положительный момент - у новых штаммов вируса не такое тяжелое течение заболевания, как у первоначального варианта. Об этом рассказал врач-инфекционист, обладатель медали «За самоотверженную борьбу с COVID-19» Евгений Тимаков.