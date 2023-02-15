Совсем скоро: в ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

В ВОЗ уверены, что конец пандемии коронавируса наступит в 2023 году. Ученые также считают, что у мировых правительств есть все возможности для завершения данного процесса.

«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии COVID-19 в этом году», - подтвердил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

По его словам, число случаев заболевания и количество смертей от ковида снизилось во всем мире в феврале 2023 года. Но их все еще достаточно много, учитывая инструменты для борьбы с COVID-19, имеющимися в распоряжении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».