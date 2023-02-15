Есть три способа: эксперт рассказала, как можно меньше платить за отопление зимой

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала россиянам, как меньше платить за отопление зимой. Все эти способы являются законными.
Во-первых, если есть возможность, то нужно установить счетчики. Также Волкова рекомендовала изучить льготы и субсидии, которые вам положены, сообщает портал «А теперь внимание!».
Кроме того, желательно изучить все способы отопления жилья, которые допустимы в вашем конкретном случае.
«Сопоставьте альтернативы, например, газового и водяного отопления, с использованием инноваций либо стандартное отопление, которое идет по общей системе», - заявила эксперт.
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При этом изучать их нужно не только в прицеле месяца, а на горизонте двух-трех лет. Тогда разница будет очевидна, резюмировала Волкова.
Ранее сообщалось, что в России после Нового года подорожали коммунальные услуги. Многие граждане нашей страны жалуются, что за отопление им приходится платить чуть ли не в два раза больше.
Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук считает, что всему виной - махинации коммунальщиков. Представители ЖКХ часто делают ошибки в квитанциях.