Есть три способа: эксперт рассказала, как можно меньше платить за отопление зимой

Батарея

Батарея. Фото: Global Look Press

Специалист напомнила о необходимости установить счетчики.

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала россиянам, как меньше платить за отопление зимой. Все эти способы являются законными. 

Во-первых, если есть возможность, то нужно установить счетчики. Также Волкова рекомендовала изучить льготы и субсидии, которые вам положены, сообщает портал «А теперь внимание!». 

Кроме того, желательно изучить все способы отопления жилья, которые допустимы в вашем конкретном случае.

«Сопоставьте альтернативы, например, газового и водяного отопления, с использованием инноваций либо стандартное отопление, которое идет по общей системе», - заявила эксперт. 

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При этом изучать их нужно не только в прицеле месяца, а на горизонте двух-трех лет. Тогда разница будет очевидна, резюмировала Волкова.

Ранее сообщалось, что в России после Нового года подорожали коммунальные услуги. Многие граждане нашей страны жалуются, что за отопление им приходится платить чуть ли не в два раза больше.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук считает, что всему виной - махинации коммунальщиков. Представители ЖКХ часто делают ошибки в квитанциях.

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