Кожа словно бархат: раскрыты десять лучших кремов для рук

Специалисты «МаркиКачества» озвучили топ-10 лучших кремов для рук с увлажняющим эффектом. В рейтинг вошли продукты как из масс-маркета, так и премиальные.
Первое место занял крем SO'BiO etic с ослиным молоком. Он, по мнению исследователей, идеально подходит для сухой и обезвоженной кожи. Продукт содержит уникальный комплекс компонентов.
На второй строчке топа крем марки Dr.Jart+. Этот продукт подойдет даже для чувствительной кожи. Как заявляют сами производители, он наполняет дерму влагой на клеточном уровне.
Бронзу завоевал крем Esfolio. В нем содержится коллаген, который способствует омоложению и запуску процессов регенерации. Витамины, в свою очередь, делают кожу гладкой и шелковистой.
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Кроме этого, в десятку лучших вошли «Интенсивное увлажнение» от «Чистой линии», Yves Rocher «Манго & Кориандр», 3W Clinic от Snail, CeraVe Moisturising Cream, «Увлажнение и мягкость» от Nivea, Hydro active от ARAVIA и Naturalis.
Ранее эксперты «МаркиКачества» выявили лучший питательный крем для использования зимой. Фаворитом стал L'Oreal Paris «Роскошь питания», который стоит в магазинах страны около 1500 рублей. Производят средство в России, хотя бренд французский.