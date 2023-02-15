Кожа словно бархат: раскрыты десять лучших кремов для рук

Специалисты «МаркиКачества» озвучили топ-10 лучших кремов для рук с увлажняющим эффектом. В рейтинг вошли продукты как из масс-маркета, так и премиальные.

Первое место занял крем SO'BiO etic с ослиным молоком. Он, по мнению исследователей, идеально подходит для сухой и обезвоженной кожи. Продукт содержит уникальный комплекс компонентов.

На второй строчке топа крем марки Dr.Jart+. Этот продукт подойдет даже для чувствительной кожи. Как заявляют сами производители, он наполняет дерму влагой на клеточном уровне.