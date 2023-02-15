Категорически запрещено: раскрыты фразы, которые нельзя говорить девушкам

Девушка и молодой человек

Девушка и молодой человек. Фото: Global Look Press

По словам психолога Юлии Владис, эти фразы способны разозлить любую женщину.

Названы четыре фразы, которые категорически нельзя говорить представительницам прекрасного пола. Клинический психолог Юлия Владис рассказала, что женщинам в принципе свойственно читать между строк, и даже в безобидных словах они часто могут почувствовать неладное.

Итак, фраза «Ты в этом платье похожа на мою маму». Как отметила эксперт, женщина вряд ли будет в восторге от этих слов. Дело в том, что любое сравнение с родительницей (даже если оно в пользу девушки) говорит девушке о том, что бессознательно ее мужчина не оторвался от своей мамы и неосознанно сравнивает свою благоверную с родственницей. Мало кому будет приятно жить в постоянном соперничестве с другой женщиной.

Кстати, сюда же можно отнести сравнения с подругами, бывшими пассиями, коллегами, моделями, актрисами, певицами.

Фраза «Кому ты нужна?! Еще и с ребенком» может не на шутку разозлить или обидеть женщину. Это звучит унизительно и токсично. Такое высказывание может подтолкнуть представительницу прекрасного пола к тому, чтобы доказать своему горе-мужчине, что у нее еще есть шансы на счастье с другим, пишет «А теперь внимание!». 

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Третья стоп-фраза «Хватит ныть». Да, девушки всегда очень эмоциональны, и задача мужчины — помочь ей прожить чувства, переработать и освободиться. Она ждет от вас моральной поддержки, в ином случае женщина может просто закрыться и перестанет доверять вам. 

И, наконец, фраза «Ты же женщина, тебе не понять». Так мужчина (хотя, вряд ли его можно так называть в подобной ситуации) пытается возвыситься над своей девушкой. Патриархат и матриархат в паре давно не норма. Намного экологичнее пребывать с партнером на равных, ценить и уважать достоинства друг друга, подытожила Владис.

Читайте также