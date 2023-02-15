Категорически запрещено: раскрыты фразы, которые нельзя говорить девушкам

Названы четыре фразы, которые категорически нельзя говорить представительницам прекрасного пола. Клинический психолог Юлия Владис рассказала, что женщинам в принципе свойственно читать между строк, и даже в безобидных словах они часто могут почувствовать неладное.
Итак, фраза «Ты в этом платье похожа на мою маму». Как отметила эксперт, женщина вряд ли будет в восторге от этих слов. Дело в том, что любое сравнение с родительницей (даже если оно в пользу девушки) говорит девушке о том, что бессознательно ее мужчина не оторвался от своей мамы и неосознанно сравнивает свою благоверную с родственницей. Мало кому будет приятно жить в постоянном соперничестве с другой женщиной.
Кстати, сюда же можно отнести сравнения с подругами, бывшими пассиями, коллегами, моделями, актрисами, певицами.
Фраза «Кому ты нужна?! Еще и с ребенком» может не на шутку разозлить или обидеть женщину. Это звучит унизительно и токсично. Такое высказывание может подтолкнуть представительницу прекрасного пола к тому, чтобы доказать своему горе-мужчине, что у нее еще есть шансы на счастье с другим, пишет «А теперь внимание!».
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Третья стоп-фраза «Хватит ныть». Да, девушки всегда очень эмоциональны, и задача мужчины — помочь ей прожить чувства, переработать и освободиться. Она ждет от вас моральной поддержки, в ином случае женщина может просто закрыться и перестанет доверять вам.
И, наконец, фраза «Ты же женщина, тебе не понять». Так мужчина (хотя, вряд ли его можно так называть в подобной ситуации) пытается возвыситься над своей девушкой. Патриархат и матриархат в паре давно не норма. Намного экологичнее пребывать с партнером на равных, ценить и уважать достоинства друг друга, подытожила Владис.