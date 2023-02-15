Роскачество выявило топовый сервелат: необыкновенно вкусный и из натурального мяса

На столе практически в каждом доме можно встретить колбасу. Многие любят ее есть с хлебом, другие добавляют в салаты. Специалисты Роскачества провели исследования. Им удалось выявить одну из лучших торговых марок сервелата, который можно найти на магазинных полках. В ходе исследования были проверены товары 29 торговых марок. Отмечается, что они были изучены по восьми критериям.
Покупатели признавались, что их волновало, какое количество качественно сервелата продают, состоит ли он из натурального мяса, а также нет ли в них вредных компонентов, которые не должны входить в состав колбасы.
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И эксперты выделили один из лучших сервелатом — товар торговой марки «Клинский». Именно он оказался абсолютно безопасен. В нем нет консервантов, стабилизаторов, красителей или канцерогенов. А также специалисты обнаружили, что этот сервелат приготовлен из качественного сырья, в нем достаточное количество белков и жиров. По их словам, этот сервелат особенно сильно отличается своими вкусовыми качествами.