Роскачество выявило топовый сервелат: необыкновенно вкусный и из натурального мяса

Покупатели признавались, что их волновало, какое количество качественно сервелата продают, состоит ли он из натурального мяса, а также нет ли в них вредных компонентов, которые не должны входить в состав колбасы.

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И эксперты выделили один из лучших сервелатом — товар торговой марки «Клинский». Именно он оказался абсолютно безопасен. В нем нет консервантов, стабилизаторов, красителей или канцерогенов. А также специалисты обнаружили, что этот сервелат приготовлен из качественного сырья, в нем достаточное количество белков и жиров. По их словам, этот сервелат особенно сильно отличается своими вкусовыми качествами.