Нужно проверить баланс карты: пенсионеров обрадовали крупной денежной прибавкой

Уже с 15 февраля в российских регионах будут производиться зачисления денежных выплат пенсионерам различных категорий — это будут пенсии по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.

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Отмечается, что суммы разные, так как все зависит от региона, в котором проживает получатель выплаты. К примеру, в Ленинградской области прожиточный минимум для пенсионера составляет 12 733 рубля, это значит, что меньше такой суммы пенсионер не может получить. В среднем пожилым гражданам поступают на счет порядка 15 тысяч рублей, пишет Primpress.ru.