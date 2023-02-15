С 15 февраля эти товары уберут: Ozon сделал заявление для покупателей

Теперь на маркетплейсе закрывается витрина с автомобилями. Покупатели больше не смогут там приобрести машину.

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Так решил владелец площадки. Он сосредоточит внимание на развитии наиболее востребованных смежных категорий — автотоваров и запчастей. В последнее время именно на эти товары растет спрос, пишет VC.ru.

Согласно статистике, на Ozon стало больше продавцов в данной категории. Количество тех, кто продает автотовары на этой площадке, в 2022 году увеличилось на 88% — ассортимент для пользователей заметно расширился.