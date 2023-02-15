Пенсия будет больше: россиянам рассказали, как увеличить выплаты

Отмечается, что существует деятельность, которая считает значимой. К такому относятся: уход за ребенком до полутора лет, но учитываются только первые четыре ребенка. В таком случае за этот период положена пенсия. В трудовой стаж засчитывается уход за нетрудоспособным человеком.

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Также не все знают, что пенсия положена за прохождение любой военной службы. Более того учитывается проживание с супругом или супругой во время прохождения службы по контракту или работы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Но берутся в зачет только первые пять лет.

А чтобы подтвердить страховой стаж, нужно в Социальный фонд принести документы, которые все подтвердят. К примеру, свидетельство о рождении ребенка.