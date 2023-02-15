Пенсия будет больше: россиянам рассказали, как увеличить выплаты

Юрист Вадим Виноградов признался, что россияне могут увеличить пенсию. По его словам, в Социальном фонде порой забывают учитывать нестраховые периоды, хотя за них положены от 1,8 до 5,4 балла за год.
Отмечается, что существует деятельность, которая считает значимой. К такому относятся: уход за ребенком до полутора лет, но учитываются только первые четыре ребенка. В таком случае за этот период положена пенсия. В трудовой стаж засчитывается уход за нетрудоспособным человеком.
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Также не все знают, что пенсия положена за прохождение любой военной службы. Более того учитывается проживание с супругом или супругой во время прохождения службы по контракту или работы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Но берутся в зачет только первые пять лет.
А чтобы подтвердить страховой стаж, нужно в Социальный фонд принести документы, которые все подтвердят. К примеру, свидетельство о рождении ребенка.
«Важно понимать, что такой стаж засчитывается, если до или после этой деятельности человек работал. Если у гражданина не было деятельности, за которую переводились пенсионные отчисления, то вышеперечисленные периоды учитываться не будут», — рассказал юрист «Прайм».