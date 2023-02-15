Ежемесячно по 5 тысяч рублей: россиянам назначают проиндексированные на 11,9% выплаты

В России прошла индексация выплат для льготников. В феврале денежная выплата выросла на 11,9%.
Единая денежная выплата предоставляется инвалидам всех групп, лицам, пострадавшим в техногенных катастрофах, а также участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий.
В феврале инвалиды в Вологде смогут получить выплаты в размере 4 958 рублей. По словам экспертов, выплаты для инвалидов войны также увеличилась до 7 081 рубля 49 копеек, а участники Великой Отечественной войны будут получать до 5 311 рублей 9 копеек.
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«Размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Жителю осажденного Севастополя ", составил 3 896 рублей 19 копеек. Такая же сумма ЕДВ с 1 февраля выплачивается и ветеранам боевых действий», — поясняется на сайте Социального фонда.