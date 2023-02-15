Ежемесячно по 5 тысяч рублей: россиянам назначают проиндексированные на 11,9% выплаты

В феврале инвалиды в Вологде смогут получить выплаты в размере 4 958 рублей. По словам экспертов, выплаты для инвалидов войны также увеличилась до 7 081 рубля 49 копеек, а участники Великой Отечественной войны будут получать до 5 311 рублей 9 копеек.

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