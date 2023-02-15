Очень стойкие: названы лучшие духи из самых бюджетных — никто не поверит, что они дешевые

Эксперты «МаркиКачества» проверили на стойкость, качество и аромат бюджетные духи и определили самые лучшие из них.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Женщины, которые ими пользовались, отмечали, что этот парфюм очень стойкий, держится весь день — с утра до самого вечера.

Кроме того, потребительницы говорили, что недорогие духи пахнут благородно и дорого. И сложно поверить, что эти ароматы дешевые.

Итак, в топ-2 бюджетных и стойких духов вошел аромат Armand Basi In Red, который включает в себя запах цитруса, бергамота, корицы и имбиря. Также эксперты отметили духи фабрики «Новая Заря» Patchouli Magique, цена которых не больше тысячи рублей.

Источник: markakachestva.ru