В Россию прекратили поставлять «Виагру»

Неприятная новость для пожилых мужчин и их возлюбленных: американская биофармацевтическая компания «Виатрис» сообщила о приостановке поставок в Россию таблеток «Виагра».

Но плакать раньше времени не стоит, это значит только то, что конкретный бренд лекарственного препарата исчезнет с полок, в то время как у него имеются различные аналоги для поддержания мужской потенции.

В Минпромторге «Интерфаксу» уже заявили, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в России обеспечена. В рамках госпрограммы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований аналогичного препарата (силденафил), который уже зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот в виде таблеток.

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Чиновники отмечают, что в настоящее время в России обеспечена технологическая возможность производства таких препаратов - у 36 компаний зарегистрированы 49 лекарств, и их производство растет.