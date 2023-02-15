Нельзя подпускать к своим мужьям женщин с тремя именами: уводят из семьи, настоящие вертихвостки

Многие верят, что имя дает человеку определенную судьбу. И как бы люди не старались изменить ее — бесполезно, все будет так, как предначертано.

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Есть версия, что некоторые женщины с рождения обречены крутить романы с женами, поскольку в их имени заложен интерес к мужчинам, которые несвободны, а вот холостяки им не нужны.

Например, Аллы почти на сто процентов пробовали отношения с мужчинами, которые имеют штамп в паспорте. Им просто плевать на какие-то ограничения, да к тому же они не любят утруждать себя поиском подходящего партнера.

Натальи заводят романы с сильными женатыми мужчинами из-за своей внутренней неуверенности в себе. В них они ищут покровителей, в которых нуждаются.

Ольги — страстные натуры, их желания всегда стоят на первом плане, а вот про мораль они частенько забывают.

Источник: progorod33.ru