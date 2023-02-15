Лучше купить сейчас, пока цены не взлетели до небес! Какие товары подорожают из-за доллара

Цены не стоят на месте. Дорожает все: продукты, одежда, бытовая химия, электроника, авто и даже услуги ЖКХ. Россияне стараются запастись впрок нескоропортящимися продуктами, стоимость которых пока остается на прежних показателях.

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При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов советует сделать несколько стоящих покупок, назвав товары, цены на которые совсем скоро взлетят до небес. В списке оказались: смартфоны (электронная техника), эти гаджеты россияне обычно меняют раз в три-пять лет.

«Если срок вашего гаджета уже подходит, советую сейчас купить обновленную модель, пока она дешевле», — добавил эксперт.

Аналитик считает, что взлет цен будет зависеть от курса доллара. А так как закупка импортных товаров производится в американской валюте, это и станет причиной роста цен в рублях.

По материалам sportkp