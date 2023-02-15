Список самого вкусного чая в пакетиках: зеленый и черный, бюджетный и элитный

Россияне не могут жить без вкусного ароматного чая. И если раньше люди не ленились готовить этот напиток в самоварах и заварниках, то теперь мы чаще делаем его, просто окунув пакетик со смесью в кипяток. Просто и вкусно.

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Эксперты «МаркиКачества» для удобства граждан составили рейтинг самого лучшего чая в пакетиках, который реально качественный и вкусный, не уступает в аромате и по органолептическим показателям чаю листовому.

На первое место среди черных чаев эксперты поставили немецкий бренд Althaus. Среди зеленых — Tess российского производства. На втором месте — французский черный чай Dammann, а также зеленый английский Ahmad. На третьем — черный чай из Шри-Ланки Tipson и зеленый чай в пакетиках из Англии Heath and Heather.

Источник: markakachestva.ru.