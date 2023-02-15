Скинни и рванина снова в моде: какие джинсы сейчас в тренде – слабонервным не читать

Тот, кто повыбрасывал из своих шкафов старомодные джинсы вроде драных и скинни, сейчас начнет кусать локти. Многое из того, что, казалось, ушло безвозвратно, вновь вернулось в моду. Называем самые актуальные модели джинсов 2023 года. И они вас могут сильно удивить.

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Да-да, рванина вновь актуальна. Впрочем, даже если у вас нет брюк из денима с потертостями и дырами, вы всегда можете сотворить актуалочку из того, что есть под рукой. Разрезали — и в стиральную машинку!