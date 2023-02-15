Скинни и рванина снова в моде: какие джинсы сейчас в тренде – слабонервным не читать

Тот, кто повыбрасывал из своих шкафов старомодные джинсы вроде драных и скинни, сейчас начнет кусать локти. Многое из того, что, казалось, ушло безвозвратно, вновь вернулось в моду. Называем самые актуальные модели джинсов 2023 года. И они вас могут сильно удивить.
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Да-да, рванина вновь актуальна. Впрочем, даже если у вас нет брюк из денима с потертостями и дырами, вы всегда можете сотворить актуалочку из того, что есть под рукой. Разрезали — и в стиральную машинку!
Девушка в джинсах. Фото: Global Look Press
Карго тоже вернулись в моду, как отражение тоски дизайнеров по нулевым. Вы их и не выбрасывали? Вот и правильно! Теперь вы модники!
Ненавистные многими скинни тоже вновь суперактуальны. Как с высокой талией, так и с заниженной. Подчеркиваем обтягивающей моделью достоинства своих ножек, ну или недостатки, тут уж как повезет.
Девушка в джинсах скинни. Фото: Global Look Press
Многоцветные джинсы колорблок все еще в тренде. Эти брюки пошиты из разного денима, не всем нравится, но жутко модно.
Ну и самые модные джинсы сезона — это брюки с широкими штанинами. Чем шире — тем моднее.
Источник: burninghut.ru.