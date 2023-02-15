Женщины с этими именами никуда не годятся: просто пустышки, под оберткой нет ничего

Эзотерики озвучили женские имена, обладательницы которых часто из себя ничего не представляют. Они редко наделены талантами, при этом подчас их внешность производит глубокое впечатление. Увы, под их красивой оберткой нередко ничего и нет.

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Амелии выглядят очаровательно, часто харизматичны, но никаких талантов у них нет. Зато есть умение налаживать выгодные связи. Кроме того, они часто удачно выходят замуж.