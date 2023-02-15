Доллар неизбежно потерпит крах — почему: озвучены цифры Кийосаки с точной датой

На фоне этого трудно поверить в то, что валюта США может сдать свои позиции. Однако американский инвестор и бизнесмен, автор книги-бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки уверен, что доллар уже обречен на крах. И его рост — лишь временное явление.

По прогнозу эксперта, уже в 2025 году доллар, как резервная валюта, потеряет свой авторитет, при этом золото, серебро и цифровые активы резко подорожают.

Кийосаки озвучил причину этого — он убежден, что ФРС США заставили печатать миллиарды фальшивых денег. А это всего лишь замок из песка, который не может стоять вечно.

Источник: primpress.ru.