Доллар неизбежно потерпит крах — почему: озвучены цифры Кийосаки с точной датой

Американский доллар в последние недели стремительно мчится вверх, перевалив за 73 рубля. И это согласно официальному курсу, в обменниках он еще выше.
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На фоне этого трудно поверить в то, что валюта США может сдать свои позиции. Однако американский инвестор и бизнесмен, автор книги-бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки уверен, что доллар уже обречен на крах. И его рост — лишь временное явление.
По прогнозу эксперта, уже в 2025 году доллар, как резервная валюта, потеряет свой авторитет, при этом золото, серебро и цифровые активы резко подорожают.
Кийосаки озвучил причину этого — он убежден, что ФРС США заставили печатать миллиарды фальшивых денег. А это всего лишь замок из песка, который не может стоять вечно.
Источник: primpress.ru.