Какой знак зодиака охладеет к своей второй половинке: Глоба озвучила неизбежное

Раки ставят любовь на пьедестал, однако сейчас на романтическом фронте у них все сложно. Тамара Глоба рассказала, что представители этой зодиакальной системы могут охладеть к своим вторым половинкам.
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Кроме того, у них могут произойти серьезные конфликты из-за бытовых вопросов. Они будут пытаться найти общий язык с близкими, но это будет фактически бесполезно.
Глоба рекомендовала просто переждать данный период. Позже все может само собой наладиться.
Источник: rsute.ru.