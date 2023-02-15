Какой знак зодиака охладеет к своей второй половинке: Глоба озвучила неизбежное

Какой знак зодиака охладеет к своей второй половинке: Глоба озвучила неизбежное

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Конфликты тоже не исключены в доме у этих людей.

Раки ставят любовь на пьедестал, однако сейчас на романтическом фронте у них все сложно. Тамара Глоба рассказала, что представители этой зодиакальной системы могут охладеть к своим вторым половинкам.

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Кроме того, у них могут произойти серьезные конфликты из-за бытовых вопросов. Они будут пытаться найти общий язык с близкими, но это будет фактически бесполезно.

Глоба рекомендовала просто переждать данный период. Позже все может само собой наладиться.

Источник: rsute.ru.

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