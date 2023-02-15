Какой черный чай в пакетиках самый качественный: по вкусу не отличить от листового

Какой черный чай в пакетиках самый качественный: по вкусу не отличить от листового – аромат волшебный

Чай. Фото: Global Look Press

Эксперты составили топ лучшего напитка.

В современном мире чай в пакетиках для быстрого заваривания – настоящее спасение. Ведь  офисе, да и дома тоже, подчас не хватает времени для проведения церемонии с этим ароматным напитком. Да и возиться с чайником сейчас мало кто любит.

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Эксперты «МаркиКачества» решили помочь россиянам и показать самый качественный черный чай в пакетиках, составив топ лучших наименований. Многие потребители, на чье мнение опирались исследователи, отмечали, что этот чай не хуже по вкусу и аромату крупнолистового напитка.

Первое место занял чай Althaus (Германия). Второе – Dammann (Франция). Третье — Tipson (Шри-Ланка).

Источник: markakachestva.ru.

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