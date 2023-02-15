Что скоро подорожает из-за доллара – список, который вас расстроит: люди ринулись в магазины

Доллар, согласно официальному курсу от Центробанка, уже давно в России перевалил за 73 рубля. И явно не собирается в ближайшее время возвращаться на свои прежние позиции.

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А потому эксперты заговорили о скором подорожании ряда товаров, ведь импорт пока никто не отменял. И если растет закупочная цена, изменятся ценники и в магазинах для покупателей.