Что скоро подорожает из-за доллара – список, который вас расстроит: люди ринулись в магазины

Доллар, согласно официальному курсу от Центробанка, уже давно в России перевалил за 73 рубля. И явно не собирается в ближайшее время возвращаться на свои прежние позиции.
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А потому эксперты заговорили о скором подорожании ряда товаров, ведь импорт пока никто не отменял. И если растет закупочная цена, изменятся ценники и в магазинах для покупателей.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рекомендовал россиянам уже сейчас задуматься об этом и сделать заблаговременные покупки, сэкономив свои средства. Он полагает, что прежде всего подорожают медикаменты и электроника.
«Вероятнее всего подорожают смартфоны, которые россияне меняются раз в три-пять лет. Так что, если срок вашего гаджета уже подходит, советую сейчас купить обновленную модель, пока она дешевле», – сказал Емельянов.
Источник: news.ru.