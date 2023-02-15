Банк России опять поднял курс доллара! Россияне поспешили в обменники

Центральный Банк России опять поднял курс доллара и показал на сегодня 15 февраля цифры, которые могут разочаровать многих.

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Главный финансовый регулятор РФ поднял официальный курс доллара на 0,2338 рубля. В настоящий момент банк рекомендует обменивать американскую валюту за 73,8645 рубля.