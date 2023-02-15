Банк России опять поднял курс доллара! Россияне поспешили в обменники

Центральный Банк России опять поднял курс доллара и показал на сегодня 15 февраля цифры, которые могут разочаровать многих.
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Главный финансовый регулятор РФ поднял официальный курс доллара на 0,2338 рубля. В настоящий момент банк рекомендует обменивать американскую валюту за 73,8645 рубля.
Курс европейской валюты также был повышен. Центробанк РФ ее поднял на 0,6645 рубля. Сейчас евро рекомендуется обменивать за 79,3355 рубля.
Китайская валюта тоже не стоит на месте. Юань вырос на 0,051 рубля – до 10,8227 рубля.
Увидев такой взлет иностранный валюты, многие россияне поспешили в обменники, устроив там очереди.