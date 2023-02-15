Ипотека под 5%: россиянам готовят новую жилищную программу

Программа льготной ипотеки, ставка которой предусматривает 8%, действует в России до середины 2024 года. На ее смену, считают в Правительстве, должна прийти какая-то альтернатива. Чтобы спрос на рынке недвижимости не падал, а застройщики не банкротились.

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Стало известно, что такая альтернатива уже появилась. Дело лишь – в ее законодательном утверждении. В аппарат Правительства страны поступил документ, предусматривающий ипотеку под 5% для россиян.

Планируется, что Центробанк будет предоставлять финансовым организациям страны кредиты под 2%, который наценят 2-3% со своей стороны, и людям такой жилищный займ станет по карману. Выдаваться он будет под новостройки. Инициатива уже активно обсуждается. И многие высказывают свои «за» и «против».

«Инициатива способна повысить доступность ипотеки для граждан. Вместе с тем, необходимо осторожно подходить к ситуации, когда такая мера приводит к росту цен на новостройки. Для этого следует продумать отдельный механизм доступа застройщиков и банков к таким дешевым кредитным деньгам», — считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

По материалам сайта iz.ru