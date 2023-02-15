Стирать не надо: вот что удалит жирное пятно с одежды – быстро и без лишних затрат

Жировые пятна на одежде всегда являются для хозяйки поводом для расстройства. Ежедневные стирки выматывают, и нет гарантии, что загрязнение будет устранено. Не торопитесь загружать стиралку по новой, воспользуйтесь народным средством от пятен, благодаря которому замачивание и застирывание не потребуется.

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Возьмите средство, которое хорошо поглощает влагу. Идеально подойдет мел, который легко растолочь в порошок, или сода, что всегда присутствует на кухне. Засыпьте им свежее пятно, и от загрязнения не останется и следа.

По материалам сайта БелНовости