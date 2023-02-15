Быстро и без лишних трат: как убрать неприятный запах из гардеробного шкафа

Многие хозяйки замечают, как после хранения вещи в платяном шкафу теряют аромат чистоты и начинают источать достаточно неприятный запах. Это не может не расстраивать, ведь перед тем, как отправить вещи на хранение, их постирали-погладили. Но они все равно приобрели флер залежалости.

Саше, ароматизаторы и диффузоры, коими наводнился рынок, призваны решать эту проблему, но это происходит не всегда, а вот цены на таких «помощников» часто кусаются.

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Но устранить неприятный флер в шкафу модно и своими руками. Есть способ, проверенный нашими бабушками, и он не требует дополнительных затрат. Возьмите горсть риса, поместите с тканевый мешочек и сбрызните любимыми духами. Зерно очень хорошо впитывает и удерживает запах, и легко наполнит им то место, куда положить мешочек. Подвесьте его на гардеробную штангу – результат вас приятно поразит!

По материалам сайта Pensnews