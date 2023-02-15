«Это важный день»: Глоба 15 февраля сделал значительное предупреждение – касается каждого

Середина февраля – время достаточно напряженное, и очередная неделя преподносит «взрывные сюрпризы», предупреждал в своем астропрогнозе на семидневку Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы. Эксперт по звездам просил людей быть собраннее как морально, так и физически, а также проявлять чуткость по отношению к младшим.

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На 15 февраля у Глобы – особый прогноз. Астролог предупредил людей, что наступило время для больших событий.