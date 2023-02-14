Этот браузер скоро заблокируют: Microsoft готовит жесткие изменения для россиян

В России многие компьютеры работают на платформе Microsoft. Пользователи привыкли к тому, как устроена программа. Однако в компании Microsoft приняли решение внести изменения. Они намерены попрощаться с браузером Internet Explorer. Это произойдет уже 14 февраля. По словам экспертов, это случится на всех компьютерах, где стоит система Windows 10.
Уточняется, что еще в июне 2022 года Microsoft официально объявила о том, что прекращает поддерживать и обновлять Internet Explorer. Причина простая: данный браузер уже вытеснил новый Edge.
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«Сегодня компания выпустит для Microsoft Edge специальное обновление, которое навсегда выведет устаревший браузер из строя. При этом браузер продолжит работать на Windows 10 China Government Edition и Windows 10 LTSC», — уточняет источник.
Также компания добавила, что намерена поддерживать режим IE в Edge как минимум до 2029 года, пишет The Verge.