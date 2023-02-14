Этот браузер скоро заблокируют: Microsoft готовит жесткие изменения для россиян

Уточняется, что еще в июне 2022 года Microsoft официально объявила о том, что прекращает поддерживать и обновлять Internet Explorer. Причина простая: данный браузер уже вытеснил новый Edge.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сегодня компания выпустит для Microsoft Edge специальное обновление, которое навсегда выведет устаревший браузер из строя. При этом браузер продолжит работать на Windows 10 China Government Edition и Windows 10 LTSC», — уточняет источник.

Также компания добавила, что намерена поддерживать режим IE в Edge как минимум до 2029 года, пишет The Verge.