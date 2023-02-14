В короткий срок: названы две страны с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам

В последнее время россиянам особенно сложно добраться на другой континент, а также в Европу. В прошлом году усилилась напряженная политическая обстановка, поэтому закрыли небо для отечественных самолетов и большая часть стран Европы отменила упрощенный способ выдачи шенгенских виз.
Однако, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали две страны, которые по-прежнему открыты к приему туристов.
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Как оказалось, речь идет о Греции и Венгрии. По словам специалистов, заявки на получение шенгена через их визовые центры рассматриваются 17–20 рабочих дней. И это гораздо быстрее, чем в сравнении с другими странами. А также там самая простая процедура выдачи шенгенских виз гражданам РФ, пишет Lenta.