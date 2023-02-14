В короткий срок: названы две страны с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам

В последнее время россиянам особенно сложно добраться на другой континент, а также в Европу. В прошлом году усилилась напряженная политическая обстановка, поэтому закрыли небо для отечественных самолетов и большая часть стран Европы отменила упрощенный способ выдачи шенгенских виз.

Однако, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали две страны, которые по-прежнему открыты к приему туристов.