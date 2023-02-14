До 100! Экономист предрек падение рубля к лету

Экономист Владислав Жуковский заявил, что к лету российская валюта потеряет свои позиции, так как это нужно нашей экономике. По его словам, подорожание доллара помогает спасти бюджет страны.

«В бюджете было предусмотрено, что бочка нефти стоит 70 долларов, соответственно, курс рубля к доллару — 68–69. Чтобы сейчас выйти на эти параметры бюджета при средней цене на нефть 49 долларов, курс должен быть примерно 100 рублей за доллар», — цитирует Жуковского ОСН.

При этом экономист подчеркнул, что правительство вряд ли пойдет на большее снижение, так как это вызовет панику в обществе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».