Шок, что творится на бирже: озвучены новые курсы валют на 15 февраля — лучше не видеть эти цифры

Стали известны результаты торгов на Московской бирже днем во вторник, 14 февраля. Лучше этих цифр не знать, спать будет спокойнее.

Рубль днем во вторник был стабилен к юаню, немного укрепился по отношению к доллару, но потерял к евро. Налицо — попытка уйти от минимумов апреля прошлого года, которые рубль продемонстрировал в понедельник, 13 февраля.

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