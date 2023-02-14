Шок, что творится на бирже: озвучены новые курсы валют на 15 февраля — лучше не видеть эти цифры

Стали известны результаты торгов на Московской бирже днем во вторник, 14 февраля. Лучше этих цифр не знать, спать будет спокойнее.
Рубль днем во вторник был стабилен к юаню, немного укрепился по отношению к доллару, но потерял к евро. Налицо — попытка уйти от минимумов апреля прошлого года, которые рубль продемонстрировал в понедельник, 13 февраля.
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По данным Московской биржи, курс доллара на 15:57 московского времени снижался на 22 копейки, до 73,61 рубля, евро повышался на 10 копеек, до 79,16 рубля.
По прогнозам аналитиков курс рубля будет снижаться вплоть до конца февраля. А потом начнет укрепляться.
«В дальнейшей перспективе рубль, вероятно, сможет показать укрепление в рамках коррекции на фоне постепенного налаживания поставок российских нефтепродуктов и существенных мартовских продаж юаней по бюджетному правилу», — считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
По материалам 1prime.ru.