Почва уйдет из-под ног: что произойдет с рублем уже на этой неделе — лучше не знать и спать спокойно

Финансовые эксперты прогнозируют постепенное снижение курса рубля по отношению к основным валютам — доллару, евро и юаню.

Как ожидается, торговый диапазон будет составлять 72–75 в паре с долларом, 77–80 в паре с евро, 10,6–11,0 в паре с юанем.

Падать в цене рубль будет вплоть до конца февраля. Лучше эти цифры не видеть, чтобы спать спокойно.

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