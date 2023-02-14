Почва уйдет из-под ног: что произойдет с рублем уже на этой неделе — лучше не знать и спать спокойно

Финансовые эксперты прогнозируют постепенное снижение курса рубля по отношению к основным валютам — доллару, евро и юаню.
Как ожидается, торговый диапазон будет составлять 72–75 в паре с долларом, 77–80 в паре с евро, 10,6–11,0 в паре с юанем.
Падать в цене рубль будет вплоть до конца февраля. Лучше эти цифры не видеть, чтобы спать спокойно.
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«В феврале снижение экспорта может продолжится из-за вступления санкций на российские нефтепродукты. В марте Россия добровольно сократит добычу (и вероятно, экспорт) нефти на 500 тысяч баррелей в сутки или пять процентов добычи. Это также может привести к снижению валютной выручки от экспорта», — назвал один из факторов падения рубля главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
По материалам 1prime.ru.