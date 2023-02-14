Новая угроза: огромный астероид надвигается на Землю

Уже совсем скоро, 16 февраля, ожидается максимальное сближение с Землей крупного астероида. Его траекторию отслеживают специалисты Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики (МСОТ ИПМ) имени М. В. Келдыша РАН.

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Они рассчитали размеры небесного тела — они достигают 800 метров, и вычислили, что, двигаясь со скоростью 24,6 км/сек, астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 4,6 млн км. Имеется ли угроза этого астероида для Земли — в настоящее время уточняется.

По материалам издания Аrgumenti.ru