Уже с 1 июня придется платить: Таиланд введет туристический сбор

Отмечается, что уже с 1 июня будут взимать с иностранных туристов сбор в размере от 150 до 300 батов (примерно от 320 до 650 рублей). Такое решение одобрил кабинет министров страны. Поясняется, что с туристов, которые прибыли в королевство по суше или морю, будут взыматься 150 батов. А если туристы прибыли на воздушном судне, то им придется заплатить 300 бат.

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Собранные деньги пойдут на развитие туризма и помощь тем гостям страны, которые пострадали в каких-либо происшествиях. Добавим, что о таком сборе говорили с 2019 года. Однако ранее от этой идеи отказались, боясь нанесет ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале 2020 к идее вернулись, но сроки вступления закона в силу несколько раз переносились, пишет ТАСС.