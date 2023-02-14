В шлейф этого аромата хочется одеться с головы до ног: названы самые женственные духи приближающейся весны

Певица Лолита Милявская в телеграм-канале рассказала, что будет принимать участие в презентации нового аромата Plein Fatale Rose от Philipp Plein, которая на днях пройдет в Москве.

По словам звезды, эти духи созданы специально для женщин, которые сами управляют своей жизнью. Ну и, конечно, от парфюма веет приближающейся весной.