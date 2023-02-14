В шлейф этого аромата хочется одеться с головы до ног: названы самые женственные духи приближающейся весны

Певица Лолита Милявская в телеграм-канале рассказала, что будет принимать участие в презентации нового аромата Plein Fatale Rose от Philipp Plein, которая на днях пройдет в Москве.
По словам звезды, эти духи созданы специально для женщин, которые сами управляют своей жизнью. Ну и, конечно, от парфюма веет приближающейся весной.
«Аромат создан для женщин, которые хотят играть главную роль в своей жизни. Это точно про нас, правда? Розовый перец, лепестки розы, ваниль, амбра — в такой шлейф мне уже хочется одеться с ног до головы! Я послушала аромат, и это что-то про действительно очень женственное и соблазнительное. А еще от аромата веет весной!» — поделилась Лолита Милявская.
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Лолита Милявская добавила, что флакончик парфюма имеет форму бутылки из-под шампанского.