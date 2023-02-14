Как праздновать День влюбленных, если ты одинок

Не у всех есть любимые «половинки», но это не повод грустить в День святого Валентина. Как советует психолог Софья Сулим, праздник влюбленных — отличный повод уделить время себе, порадовать себя. И даже устроить свидание — да, наедине с собой!

Это поможет научиться относиться к себе с любовью и уважением. А значит, повысит шансы найти достойного партнера. Ведь человек должен уметь чувствовать свою важность и значимость.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».