Отправят на пенсию досрочно! Кого коснутся перемены в 2023 году

В Общественной палате России предложили с 2023 года отправлять досрочно на пенсию многодетных отцов. То есть для таких людей срок выхода решили скосить максимум на пять лет.

«Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность. Они обеспечивают семью, помогают женщине с воспитанием детей и по хозяйству», - заявила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «Известиям».

Многодетным отцам также предложили ввести и другие льготы. Какие конкретно - сейчас обсуждается.

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