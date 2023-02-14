Владельцам карточек «Мир» сообщили важное: наличность стала бессмысленной

Владельцы банковских карточек «Мир» с интересом и нетерпением наблюдают, как система набирает обороты популярности вне пределов России.

Безусловно, этот момент крайне важен для соотечественников, поскольку люди давно привыкли расплачиваться за границей безналом.

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Кроме того, это значительно экономит время, ведь использование карт позволяет не тратить его на обмен в кассах или банкоматах.

Теперь стала известна очередная хорошая новость для пользователей карточек «Мир». В скором времени их будут принимать для расчета в Египте. В настоящий момент на эту тему ведутся переговоры на правительственном уровне.

Обе стороны заинтересованы в положительном решении данного вопроса. Если карты начнут ходить в этой стране, наличность для наших туристов, по сути, станет бессмысленной.

Источник: t.me/rusembeg.