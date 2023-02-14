Названо лучшее подсолнечное масло: разные эксперты сошлись в едином мнении – недорогое к тому же

Нерафинированное подсолнечное масло «Дары Кубани» стало абсолютным лидером в рейтинге качества «МаркиКачества». Вкус, аромат и прочие характеристики были оценены специалистами и потребителями и везде получили высокие оценки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При этом исследователи «МаркиКачества» заметили, что это же подсолнечное масло было признано лучшим экспертами Роскачества.

Выпускается этот продукт предприятием «Компания Благо» в Краснодарском крае. Масло, по данным экспертов, имеет сбалансированный кислотно-жировой баланс, обладает низким уровнем окисляемости, не содержит канцерогенов. Недостатков у него не выявили.

К слову, стоимость масла «Дары Кубани» тоже весьма приятная. В магазинах его реализуют примерно за 150 рублей - 650 миллилитров.

Источник: markakachestva.ru.