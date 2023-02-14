Самый вкусный зеленый чай в пакетиках: бюджетный и не хуже дорогого листового – список от экспертов

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие сорта зеленого чая в пакетиках, исследовав отзывы потребителей.

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Любители бодрящего растительного напитка отмечали его вкусовые качества, многие даже заявляли, что некоторые сорта не уступают крупнолистовому чаю, который заваривают в чайниках.

На первое место эксперты поставили зеленый чай в пакетиках марки Tess российского производства, оценив его высокие вкусовые качества. На второе – английский Ahmad за классический вкус и современную рецептуру. На третье – английский Heath and Heather за экологичность.

Источник: markakachestva.ru.