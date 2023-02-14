Минимум 75 рублей: какой курс доллара на самом деле нужно ожидать россиянам — уже скоро

Минимум 75 рублей: какой курс доллара на самом деле нужно ожидать россиянам – уже скоро

Доллар. Фото: Global Look Press

Американская валюта опять поползет вверх, ее уже не остановить.

Последние торги на Мосбирже немало удивили россиян возросшим курсом доллара. Американская валюта стремительно рванула вперед, оставив позади отечественную, перевалив за отметку в 73 рубля.

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Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что это далеко не предел.

Во втором полугодии мы увидим более шокирующие цифры. Произойдет это из-за того, что импорт в денежном выражении в 2023 году увеличится на 10-15%, а экспорт уменьшится примерно на 20%.

Эксперт полагает, что курс доллара будет торговаться в диапазоне 75-80 рублей.

Источник: primpress.ru.

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