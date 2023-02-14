Минимум 75 рублей: какой курс доллара на самом деле нужно ожидать россиянам — уже скоро

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что это далеко не предел.

Во втором полугодии мы увидим более шокирующие цифры. Произойдет это из-за того, что импорт в денежном выражении в 2023 году увеличится на 10-15%, а экспорт уменьшится примерно на 20%.

Эксперт полагает, что курс доллара будет торговаться в диапазоне 75-80 рублей.

Источник: primpress.ru.