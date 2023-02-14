Эта белорусская косметика реально работает: эксперты назвали самую лучшую

Белорусская косметика все громче заявляет о себе на российском рынке. Женщины оценили ее за действенность, эффективность и приятную текстуру, комфортную в применении. Кроме того, она до сих пор изготавливается по ГОСТу.

Эксперты «МаркиКачества» определили самые лучшие белорусские косметические линии.

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Liv Delano была названа лучшей среди наименований, которые делают ставку на натуральность состава. В продуктах линии нет парабенов и минеральных масел.