Эта белорусская косметика реально работает: эксперты назвали самую лучшую

Белорусская косметика все громче заявляет о себе на российском рынке. Женщины оценили ее за действенность, эффективность и приятную текстуру, комфортную в применении. Кроме того, она до сих пор изготавливается по ГОСТу.
Эксперты «МаркиКачества» определили самые лучшие белорусские косметические линии.
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Liv Delano была названа лучшей среди наименований, которые делают ставку на натуральность состава. В продуктах линии нет парабенов и минеральных масел.
Бренд «Белита-Витэкс» был отмечен экспертами за лучший ассортимент. А самым интересным продуктом этой марки исследователи назвали гипсовую моделирующую термомаску для лица, шеи и декольте из серии Professional Face Care.
Косметика Modum получила высокую оценку экспертов за большой набор по-настоящему эффективных средств.
Источник: markakachestva.ru.