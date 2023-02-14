Женщины с этими именами – энергетические вампиры в семьях: запилят до предела терпения

Есть имена, которые обрекают своих владелиц на то, чтобы они испытывали потребность в подавлении других людей. Их семьи рано или поздно начинают страдать от вечного командира в семье, который постоянно пытается залезть под кожу и пилит по каждому поводу. По сути, это энергетические вампиры.

Екатерины всегда уверены, что знают что-то лучше других и точно понимают, как действовать.

Дианы постоянно манипулируют своими мужем и детьми. Показывая свою слабость, они добиваются своего.

Регины будут осуждать каждый ваш шаг, выражая недовольство даже, когда близкие успешны и самостоятельны.