Самые модные кроссовки 2023 года: уродливые модели отправьте безжалостно на свалку!

Громоздкие кроссовки Balenciaga Triple S в 2023 году стали настоящим антитрендом сезона. Даже если вы отдали за них кучу денег, стоит отказаться от носки этой обуви, чтобы не прослыть дурехой.

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Ugly sneakers («уродливые кроссовки») окончательно отжили свое и носить их модницам – дело почти позорное. А вот пару Adidas Gazelle и Samba стилисты признают самой трендовой в текущем году.