Самые модные кроссовки 2023 года: уродливые модели отправьте безжалостно на свалку!

Самые модные кроссовки 2023 года: уродливые модели отправьте безжалостно на свалку!

Стиль ретро вошел в моду. Фото: Global Look Press

Balenciaga Triple S – кричащий антитренд сезона.

Громоздкие кроссовки Balenciaga Triple S в 2023 году стали настоящим антитрендом сезона. Даже если вы отдали за них кучу денег, стоит отказаться от носки этой обуви, чтобы не прослыть дурехой.

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Ugly sneakers («уродливые кроссовки») окончательно отжили свое и носить их модницам – дело почти позорное. А вот пару Adidas Gazelle и Samba стилисты признают самой трендовой в текущем году.

Они выглядят нарочито старомодными, что неудивительно. Ведь именно такие модели носили в 70-е и 80-е года, а теперь они опять взошли на подиумы и поселились в гардеробных самых именитых модниц, включая Беллу Хадид и Хейли Бибер.

На пике моды также массивные модели на толстой фигурной подошве в духе 80-х годов. Их легко найти у New Balance и еще десятков брендов кроссовок.

Источник: thesymbol.ru.

Кроссовки. Фото: Global Look Press

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